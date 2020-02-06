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"Никогда не избавитесь от этого шрама": Пелоси обратилась к Трампу

"Никогда не избавитесь от этого шрама": Пелоси обратилась к Трампу
21:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Нэнси Пелоси напомнила президенту США, что дело об импичменте останется в истории навсегда.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ответила на победные заявления Трампа, назвашего импичмент против него "неудачным заговором", что обвинения, вынесенные нижней палатой по этому делу, навсегда останутся в истории США.

Об этом конгрессвумен от Демократической партии заявила в четверг, во время молитвенного завтрака в Вашингтоне, сообщает CNN.

"Вам был объявлен импичмент, и это навсегда, вы никогда не избавитесь от этого шрама", - заявила представитель спикер нижней палаты.

Она подчеркнула, что история сохранит записи о том, что импичмент президенту Трампу был объявлен за подрыв национальной безопасности США, угрозу целостности выборов и нарушение Конституции Соединенных Штатов.

Демократы прокомментировали оправдание Трампа

По словам Пелоси, Палата представителей США "имела достаточно мощное дело для того, чтобы объявить импичмент" и отстранить президента от должности.

В то же время, влиятельная конгрессвумен от Демократической партии отдала должное Митту Ромни, единственному сенатору от республиканцев, который во время голосования назвал президента Трампа виновным в одном из обвинений по импичменту.

Она также раскритиковала главу Белого дома за его нападки на Митта Ромни.

Как сообщалось, в среду республиканское большинство в Сенате США оправдало президента Трампа по делу об импичменте, инициированном против него демократами в Палате представителей США.

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США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Импичмент Трампа.
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