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Трамп об импичменте: Нам пришлось пройти через ад

Трамп об импичменте: Нам пришлось пройти через ад
22:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп рассказал о проблемах из-за процедуры импичмента.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ему пришлось многое вынести из-за процедуры импичмента, завершившейся его победой.

"Без справедливой на то причины мы прошли через ад", - сказал Трамп в Белом доме перед собравшимися там конгрессменами-республиканцами, юристами, советниками, супругой Меланией и журналистами.

Он показал аудитории газету The Washington Post с заголовком "Трамп оправдан".

"Это единственный хороший заголовок, который я когда-либо читал в The Washington Post", - отметил президент.

По его словам, выступление в четверг в Белом доме "это не пресс-конференция, не речь, не что-то другое; это - празднование".

При этом президент также упомянул расследование о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией и о докладе по этому вопросу тогдашнего спецпрокурора Роберта Мюллера.

"С нами обращались неимоверно нечестно. И вы понимаете, вначале у нас была Россия, Россия, Россия. Это все была полная чушь", - подчеркнул он.

Он добавил, что столкнулся с "грубой кампанией" против него во время предвыборной гонки, а после победы на выборах в 2016 году он имел дело с "колоссальной коррупцией", направленной против него.

Присутствующие неоднократно аплодировали президенту стоя.

Накануне американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Накануне сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. Во втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Митт Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Палата представителей, в которой большинство принадлежит демократам, в итоге выдвинула Трампу два обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

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США, Импичмент, Дональд Трамп.
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