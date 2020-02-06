Скачать
Четверг, 06.02.2020
184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
ВАКС увеличил сумму залога для экс-заместителя главы "Укрбуда"
ВАКС увеличил сумму залога для экс-заместителя главы "Укрбуда"
Украина победила Болгарию в Кубке Федерации
Украина победила Болгарию в Кубке Федерации
"Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
Охрана принца Гарри и Меган Маркл страдает от королевских поручений

Барр: Китай опережает США в разработке 5G

Барр: Китай опережает США в разработке 5G
22:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Уильям Барр: Риск проиграть Китаю в борьбе за 5G должен значительно перевешивать другие соображения.

Заявка Китая на доминирование в технологиях сетей 5G поставит под угрозу все страны мира, и этому вызову необходимо противостоять коллективно, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг.

"Если промышленный Интернет станет зависим от китайской технологии, то у Китая будет возможность лишать целые страны доступа к технологиям и оборудованию, от которых зависят их потребители и индустрия", - цитирует агентство Bloomberg выступление Барра на конференции в Центре стратегических и международных исследований.

Промышленный Интернет вещей - это система, при которой различные технические устройства, такие как датчики или оборудование, установленные на промышленном объекте, объединены в сеть посредством использования Интернета.

"Риск проиграть борьбу Китаю за 5G должен значительно перевешивать другие соображения", - подчеркнул Барр.

Он отметил, что Китай опережает США в разработке 5G, и в то же время Барр обвинил Пекин в краже технологий у США и других стран.

Также он сказал, что американской администрации стоит рассмотреть вариант с заключением альянса с такими компаниями, как финская Nokia Oyj и шведская Ericsson, чтобы ускорить разработку альтернатив продуктам китайской телекоммуникационной компании Huawei и китайским технологиям в целом.

"Мы вынуждены иметь альтернативу (Huawei - ИФ) для рынка", - указал Барр.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Австралия ранее запретила использовать оборудование Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация США добивается от всех своих союзников и партнеров.

В конце января правительство Великобритании дало согласие на участие Huawei в создании британских сетей 5G, но с рядом ограничений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, 5G, Уильям Барр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
02 Зеленский предложил дать шанс владельцам узаконить нелегальные НПЗ
03 Першение в горле: самые распространенные причины
04 Именины Оксаны и Ксении 2020: трогательные поздравления в стихах и картинках
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Критически важные законы приняты&quot;: Кулеба похвалил &quot;слуг народа&quot;
Кулеба похвалил "слуг народа"
Трамп об импичменте: Нам пришлось пройти через ад
Трамп об импичменте: Нам пришлось пройти через ад
Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина
Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина
Финики прямо из Римской империи: ученые вырастили финиковую пальму из двухтысячелетних семян (Фото)
Ученые вырастили финиковую пальму из семян времен Римской империи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь