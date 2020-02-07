Помпео: США будут поставлять больше гумпомощи в Китай

Госсекретарь Майк Помпео заявил в пятницу о намерении США увеличить поставки гуманитарной помощи в китайский город Ухань.
"Мы связались с американскими организациями, чтобы поставлять больше гуманитарной помощи жителям Уханя", - написал Майк Помпео в своем твиттере.
Госсекретарь США считает, что "средства индивидуальной защиты и другие предметы медицинского назначения, предоставленные этими организациями, могут помочь спасти жизни в Китае и защитить людей от коронавируса".
Ранее президент США Дональд Трамп похвалил Китай за предпринятые усилия в рамках борьбы с новым типом коронавируса.
"Я считаю, что они проделывают профессиональную работу", - процитировал корреспондент американского телеканала CBS Марк Ноллер слова Трампа.
Кроме того, по данным корреспондента, Трамп отметил, что Китай по вопросу борьбы с коронавирусом работает как со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), так и с Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).