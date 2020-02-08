Сондленд: Трамп намерен отозвать меня с должности

Вслед за увольнением одного из ключевых свидетелей в деле импичмента Трампа, подполковника Александра Виндмана, глава Белого дома смещает с должности посла США при ЕС Гордона Сондленда.
Соответствующее заявление сделал сам Сондленд, сообщает The Daily Beast.
"Меня сегодня оповестили, что президент намерен немедленно отозвать меня с должности посла США при Европейском Союзе", - заявил Сондленд.
Ранее сообщалось о намерении Дональда Трампа уволить с должности помощника при Совете национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который считается ключевым свидетелем в деле импичмента.
Впоследствии адвокат Виндмана официально заявил, что его клиент был смещен с должности.
Как сообщал Укринформ, 5 февраля в Сенате США состоялось финальное голосование по делу импичмента главы Белого дома, во время которого республиканское большинство оставило Дональда Трампа на посту президента США.