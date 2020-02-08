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Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома

Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Ключевого свидетеля в деле импичмента Александра Виндмана сегодня "вывели под сопровождением" из Белого дома.

Представитель Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман, который считается одним из ключевых свидетелей в деле импичмента Дональда Трампа, был вынужден покинуть Белый дом.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на адвоката Виндмана.

"Директора по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана, который свидетельствовал в Конгрессе о содержании разговора между президентом Трампом и Зеленским, сегодня "вывели под сопровождением" из Белого дома", - говорится в сообщении.

В заявлении адвоката Дэвида Прессмана, которое опубликовал журналист NBC Джофф Беннетт, отмечается: "Сегодня подполковника Александра Виндмана вывели под сопровождением из Белого дома, где он честно служил своей стране и своему президенту... Ни один американец не сомневается, почему этого человека уволили, почему в его стране теперь на одного солдата меньше в Белом доме. Его попросили уйти, потому что он сказал правду. Его честь, преданность правде, испугала власть".

Напоминаем, осенью прошлого года на слушаниях в Палате представителей по поводу импичмента Трампа Виндман, который лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, заявил, что обнародованная стенограмма разговора была неполной. После этого Трамп неоднократно выражал возмущение присутствием Виндмана в Белом доме.

5 февраля в Сенате состоялось финальное голосование по делу импичмента главы Белого дома, во время которого республиканское большинство оставило Дональда Трампа на посту президента США

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США, Импичмент, Дональд Трамп, Александр Виндман.
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