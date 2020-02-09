Трамп объяснил, увольнение главного свидетеля по делу импичмента

Новости мира:Дональд Трамп рассказал, почему уволил Александра Виндмана с должности.

Президент США объяснил, почему накануне подполковника Александра Виндмана под сопровождением вывели из Белого дома.

Об этом Трамп написал в Twitter, передает Голос Америки.

"Фейковые новости твердят о "подполковнике" Виндмане, будто я должен думать исключительно о том, какой он замечательный. На самом деле, я с ним не знаком, никогда с ним не общался и не встречался (насколько помню!)», - сообщил хозяин Белого дома.

По словам Трампа, Виндман был недисциплинирован, а также давал ложную информацию о содержании его "идеальных" телефонных звонков.

"Другими словами - ВОН!", - подчеркнул президент США.

Как сообщалось, осенью прошлого года на слушаниях в Палате представителей по поводу импичмента Трампа Виндман, который лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, заявил, что обнародованная стенограмма разговора была неполной. После этого Трамп неоднократно выражал возмущение присутствием Виндмана в Белом доме.

5 февраля в Сенате состоялось финальное голосование по делу импичмента главы Белого дома, во время которого республиканское большинство оставило Дональда Трампа на посту президента США.