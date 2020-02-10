Новости мира:США отменили запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus-13 с грузом для МКС.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus-13 за две минуты до старта.

Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования и 757 килограмм груза для экипажа на Международную космическую станцию.

В компании Northtrop Grumman сообщили, что запуск отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования. Новая дата запуска не сообщается.

Напоминаем, ранее французский стартап Space Cargo Unlimited отправил на Международную космическую станцию (МКС) 12 бутылок вина, чтобы в условиях микрогравитации исследовать процесс выдержки.