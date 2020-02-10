"Я здесь, чтобы убить президента": Вблизи Белого дома задержали мужчину с ножом

Новости мира:У Белого дом задержали мужчину с ножом, который хотел убить Дональда Трампа.

Полиция города Вашингтон задержала вблизи Белого дома жителя Флориды, который признался, что приехал в город для убийства президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Я здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня с собой нож для этого», - заявил 25-летний Роджер Хеджпет.

Его арестовали после того, как он рассказал агентам Секретной службы США, что пришел убить президента. У мужчины обнаружили нож и пустую кобуру от пистолета на правом бедре. Хедгпета взяли под стражу, а также конфисковали его автомобиль. Полиция описывает его как «потерянного человека, которому необходима помощь психиатра».

О мотивах поступка ничего не сообщается.