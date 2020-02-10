"У России есть нечто подобное": Трамп рассказал о "супербыстрых" ракетах США

Новости мира:Трамп рассказал, что у США есть "супербыстрые" ракеты для противостояния РФ.

Американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

Об этом сказал он в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал Трамп.

Трамп пояснил, что такие ракеты нужны США, "потому что у России есть нечто подобное".

Напомним, Трамп в понедельник заявил, что пришло время начать "серьезные переговоры" с Евросоюзом по вопросам торговли.