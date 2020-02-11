Белый дом: президент Трамп впервые посетит Индию в конце февраля

Новости мира:Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетят Индию в течение 24 - 25 февраля 2020 года.

Президент США Дональд Трамп в конце февраля планирует осуществить первый визит в Индию, одной из крупнейших экономик Азиатского региона. Об этом официально сообщили в понедельник в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетят Индию в течение 24 - 25 февраля 2020 года. Президент и первая леди будут находиться в Нью-Дели и Ахмедабаде", - отмечается в сообщении.

Город Ахмедабад было выбрано неслучайно для посещения, поскольку оно является столицей индийского штата Гуджарат, откуда происходит нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Во время встречи Трампа и Моди на полях Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году американский президент заявил о том, что почувствовал в их отношениях "химию".

Ожидается, что результатом визита Трампа в Индии станет ряд договоренностей по углублению стратегического партнерства между двумя мощными экономиками мира.