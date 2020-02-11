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Трамп предлагает выделить $760 млн на противодействие влиянию РФ

Трамп предлагает выделить $760 млн на противодействие влиянию РФ
10:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Проект бюджета Трампа предлагает выделить порядка $760 млн на противодействие влиянию России.

Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии с целью противодействия влиянию России.

"В то время, как американский народ все еще сталкивается с угрозой со стороны исламистов и международной преступности, перед Америкой также возникают вызовы со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию", - говорится в документе, распространенном Белым домом.

Документ предполагает, что $763,8 млн пойдут на противодействие "российскому влиянию" путем наращивания возможностей союзников США в области безопасности, защиты их территориальной целостности.

Также предлагается, что часть этих средств пойдет на поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования. Кроме того, США намерены заняться устранением "слабых мест макроэкономической среды, которые пытается эксплуатировать Россия, например, - зависимость от энергетики и торговли".

Помимо этого, $24 млн предлагается выделить на противодействие "российской дезинформации и пропаганде".

В то же время, проект предлагает выделить $1,5 млрд на противодействие "китайскому зловредному влиянию" и на борьбу за "безопасность, демократию и экономический рост" в Индо-Тихоокеанском регионе, а также $596 млн на дипломатические инициативы для поддержки стратегии США в этом регионе.

На противодействие влиянию Ирана проект бюджета предлагает выделить $337,5 млн партнерам США на Ближнем Востоке для противостояния региональным угрозам, возникающим со стороны Тегерана.

Бюджетный запрос Трампа на 2021 год предусматривает сохранение помощи Украине

Эти предложения американской администрации содержатся в проекте бюджета, размещенном на сайте Белого дома.

Традиционно американские президенты публикуют свои предложения по бюджету на следующий год в конце января или начале февраля. Затем предложения по бюджету поступают в различные комитеты палаты Представителей и Сената Конгресса США, а также в управление Конгресса США по бюджету, которые их анализируют и принимают законопроекты о финансировании, которые отличаются от предложений Белого дома.

Прежде Конгресс уже не соглашался с предложениями президента США Дональда Трампа. После ряда согласований Конгресс США принимает законы об ассигнованиях, определяющие расходование государственных средств, и отправляет их на подписание президенту США.

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США, Россия, Дональд Трамп, Бюджет США.
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