Санкции против РФ: Госдепартамент США ввел ряд ограничений для оборонных предприятий

Новости мира:Госдепартамент США ввел ряд санкций против оборонных компаний РФ.

Государственный департамент США ввел санкции против трех российских компаний.

Об этом говорится в документе Госдепа, размещенном в федеральном реестре США.

Как отмечается, закон позволяет накладывать санкции на всех "юридических и физических лиц", которые передают или покупают "товары, услуги или технологии, которые могут использоваться для разработки оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем" в Иране, Северной Корее и Сирии.

Среди российских предприятий — ОАО "Кумертаусское авиационное производственное предприятие", КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения".

Кроме того, санкции наложены на шесть компаний и двух физических лиц из Китая, одну фирму из Ирака и одну — из Турции.