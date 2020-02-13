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Санкции против РФ: Госдепартамент США ввел ряд ограничений для оборонных предприятий

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Санкции против РФ: Госдепартамент США ввел ряд ограничений для оборонных предприятий
19:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:Госдепартамент США ввел ряд санкций против оборонных компаний РФ.

Государственный департамент США ввел санкции против трех российских компаний.

Об этом говорится в документе Госдепа, размещенном в федеральном реестре США.

Как отмечается, закон позволяет накладывать санкции на всех "юридических и физических лиц", которые передают или покупают "товары, услуги или технологии, которые могут использоваться для разработки оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем" в Иране, Северной Корее и Сирии.

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Среди российских предприятий — ОАО "Кумертаусское авиационное производственное предприятие", КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения".

Кроме того, санкции наложены на шесть компаний и двух физических лиц из Китая, одну фирму из Ирака и одну — из Турции.

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США, Россия, Оборона, Армия, РФ, Военные предприятия.
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