Скачать
Пятница, 14.02.2020
Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
На пути к решению проблемы: ученым удалось выделить штамм COVID-19
Ученым удалось выделить штамм COVID-19
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии

Трамп хочет запретить администрации слушать его международные телефонные беседы

Трамп хочет запретить администрации слушать его международные телефонные беседы
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп: Когда звонишь иностранному лидеру разговор слушают и я хочу это прекратить.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заблокировать доступ сотрудникам администрации к его разговорам по телефону с иностранными лидерами, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

"Годами так делали, когда звонишь иностранному лидеру, разговор слушают. Я могу полностью прекратить эту практику, могу полностью ее прекратить", - заявил Трамп в интервью по радио.

По словам Трампа, его телефонные разговоры с иностранными лидерами слушают примерно 25 человек.

Телефонные разговоры президента с мировыми лидерами регулярно отслеживаются помощниками по национальной безопасности в Белом доме, а также высокопоставленными должностными лицами в Госдепе и разведке США, чтобы правительственные чиновники были в курсе того, что обсуждал президент. Также такая практика призвана защитить президента, если зарубежные страны публикуют искаженную информацию о беседе.

Детали разговоров Трампа не раз попадали в СМИ. Так Washington Post публиковала стенограммы его разговоров с бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом и экс-президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето. Самый громкий скандал вызвало сообщение информатора, который после разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Трамп продвигал в беседе собственные интересы.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Белый дом после "украинского скандала" уже предпринял шаги, чтобы ограничить число чиновников, которым разрешено слушать звонки или читать их стенограммы, сообщал телеканал CNN в декабре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вашингтон, Белый дом, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
04 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
05 Токсичные отношения: женские привычки, которые побуждают мужчину прекратить отношения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Предвыборная гонка: Трамп и Блумберг поругались в сети
Трамп и Блумберг поругались в сети
ВАКС продлил Грымчаку круглосуточный домашний арест
ВАКС продлил Грымчаку домашний арест
В Ираке обстреляли американскую авиабазу
В Ираке обстреляли американскую авиабазу
Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь