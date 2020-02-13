Сенат США ограничил полномочия Трампа против Ирана

Новости мира:Сенат США одобрил ограничение военных полномочий Дональда Трампа по Ирану.

Сенат США принял резолюцию, ограничивающую полномочия президента США Дональда Трампа в использовании армии страны против Ирана.

Об этом сообщает Reuters в четверг вечером.

Резолюцию поддержал 51 сенатор. При этом 45 представителя верхней палаты Конгресса выступили против. Согласно резолюции, объявление войны Ирану невозможно без одобрения Конгресса.

За Трампом остается право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходить угроза атаки на объекты или военных США. Кроме того, Трампу не запрещается использовать силу против террористов "Аль-Каиды" и их сторонников.

При этом президент должен будет объяснять Конгрессу необходимость применения силовых мер. В Белом Доме уже заявили, что Трамп планирует наложить вето на данную резолюцию. Напомним, в январе аналогичную резолюцию приняла Палата представителей. Это произошло после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани.