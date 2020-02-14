К Трампу возвращается "скандальная" личная помощница

Новости мира:В Белый дом возвращается личная помощница, которая скандально ушла в отставку.

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая вынужденно ушла в отставку в связи со слушаниями по "российскому" делу, возвращается в администрацию Трампа.

Об этом сообщает The Hill.

"Экс-директор по вопросам коммуникаций офиса Трампа будет работать старшим советником у зятя Трампа Джареда Кушнера, который в свою очередь является старшим советником президента", - отмечает издание со ссылкой на Белый дом.

Ожидается, что Хикс, которая в последнее время работала исполнительным вице-президентом по коммуникациям компании Fox, вернется в администрацию президента США в начале марта.

Бывшая модель Хоуп Хикс считается одной из наиболее приближенных помощниц Дональда Трампа. Официально она начала работать с ним в 2015 году, когда возглавила пресс-службу избирательной кампании. Впоследствии Хикс находилась на нескольких должностях в Белом доме, в том числе директора по вопросам коммуникаций.

На слушаниях в Конгрессе в начале 2018 года она подтвердила, что работала с корреспонденцией, адресованной президенту. Неофициально ее называли "переводчицей" Трампа, поскольку она хорошо понимала, что тот имеет в виду, и умела донести это журналистам.

Хикс была вынуждена подать в отставку после того, как призналась в ходе слушаний, что иногда не говорила правду Трампу "ради общего блага".

Сам Трамп очень тепло отзывался о своей помощнице. "Мне будет не хватать ее рядом, но когда она сказала мне, что рассматривает новые возможности, я все понял. Я уверен, что мы поработаем вместе", - сказал тогда президент США.