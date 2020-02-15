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Сенатор Митт Ромни: Скорее всего Трамп будет переизбран

Сенатор Митт Ромни: Скорее всего Трамп будет переизбран
06:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Оппонент Трампа считает, что действующий президент будет переизбран.

Сенатор Митт Ромни, который был единственным среди республиканцев, кто проголосовал за импичмент Дональда Трампа, считает, что у того есть все шансы быть переизбранным.

Об этом американский законодатель заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я могу сказать, что скорее всего Трамп будет переизбран", - отметил Ромни.

По его мнению, нынешний хозяин Белого дома имеет больше шансов "не потому, что он такой популярный", а потому, что среди кандидатов от демократов нет того, кто мог бы быть реальным конкурентом Трампа.

Сенатор-республиканец Митт Ромни известен негативными высказываниями в адрес Дональда Трампа.

В 2016 году они были конкурентами на внутрипартийных выборах. После этого Ромни отказался от любых должностей в администрации Трампа и продолжил критиковать главу Белого дома.

Во время финального голосования в Сенате по делу импичмента Ромни назвал Трампа виновным по крайней мере по одной из статей обвинения – превышении полномочий на посту президента США.

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США, Митт Ромни, Президент, Сенатор, Дональд Трамп.
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