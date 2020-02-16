Сенатор Портман: РФ остановит давление, когда Украина решит стать частью Запада

Новости мира:Сената США Роб Портман: Россия прекратит давление, когда Украина будет стремиться стать частью Запада.

Москва прекратит давить на Киев, когда Украина будет стремиться стать частью западного мира, считает член комитета по иностранным делам Сената США Роб Портман.

Об этом Портман заявил во время дискуссии «Лидерство или отступление? Перспективы внешней политики США», которая состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Когда Украина захочет быть частью Запада и станет членом НАТО, а также членом ЕС, Россия отступит. Это пример того, что НАТО может играть чрезвычайно важную роль – даже без непосредственной военной активности», - подчеркнул сенатор.

По его словам, Вашингтон и Киев обсуждали «возможность того, что со временем Украина станет членом НАТО».

Портман отметил, что до октября этого года Украине «предстоит провести большое количество реформ, по поводу которых мы настроены довольно оптимистично».

На пути к полноправному членству в НАТО украинцы смогут принимать участие в миротворческих операциях. Таким образом у них будут обязательства, а также они будут иметь доступ к обучению, отметил сенатор, добавив, что в этом смысле НАТО играет уникальную роль.