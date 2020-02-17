В США успешно прошел запуск украинско-американской ракеты "Antares"

Новости мира:В США успешно запустили украинско-американскую ракету-носитель "Antares" с грузом для МКС.

В субботу, 15 февраля, с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния) успешно запустили украинско-американскую ракету-носитель "Antares" с космическим кораблем Cygnus.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Южмаш".

Корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman в рамках программы NASA доставит на Международную космическую станцию 3,4 тонны полезного груза.

"Согласно плану, американский грузовой корабль совершит стыковку с МКС 18 февраля", — говорится в сообщении.

Как отмечает "Южмаш", Northrop Grumman имеет традицию называть очередной космический корабль Cygnus в честь людей, которые сделали весомый вклад в космическую программу США. Это был 13-ый запуск ракеты "Antares" с этим космическим кораблем и миссией NG-13 компания чтит память Роберта Генри Лоуренса-младшего.

Он был первым афроамериканським астронавтом в США, но так ни разу и не вышел в космос — в возрасте 32 лет во время работы в программе Пилотируемой орбитальной лаборатории Роберт Лоуренс-младший погиб во время тренировочного полета.

Напомним, Украина и США в ноябре прошлого года уже проводили запуск ракеты-носителя “Antares”. К слову, основная конструкция первой ступени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими компаниями.