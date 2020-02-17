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Понедельник, 17.02.2020
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В США пытались скрыть встречу Помпео с Лавровым

В США пытались скрыть встречу Помпео с Лавровым
00:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Власти США хотели скрыть факт встречи Майка Помпео и Сергея Лаврова.

Американские власти пыталась избежать разглашения факта встречи госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Politico.

"Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу, это встреча, которую американская сторона, очевидно, хотела держать в тайне", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Государственный департамент заранее не объявил о встрече, состоявшейся в отдельном конференцзале Лаврова в отеле Bayerischer Hof.

Помощники Помпео также не предоставили никакой информации по окончании встречи.

Отвечая на вопрос журналистов о встрече, чиновник Госдепа позже подтвердил, что Помпео пообщался с Лавровым в формате pull aside - то есть провел короткую беседу, об итогах которых обычно не сообщают. При этом чиновник отрицал, что Государственный департамент попросил россиян не публиковать информацию о встрече.

Российские журналисты из делегации Лаврова заранее знали о встрече, однако написали о ней позже.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи в своем посте в сети Facebook, опубликовав фотографию с Помпео в холле отеля. На фотографии Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от Майка Помпео.

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США, Россия, РФ, Сергей Лавров, Госдеп, Майк Помпео.
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