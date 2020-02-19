В одном из штатов США могут декриминализировать многоженство

Новости мира:В штате Юта, США, предложили законопроект, который декриминализирует многоженство и, соответственно, сменит меру пресечения.

В американском штате Юта близки к декриминализации многоженства, основанного на обоюдном согласии. Об этом сообщает The Guardian.

"Во вторник сенат штата Юта единогласно проголосовал за эффективную декриминализацию многоженства по обоюдному согласию взрослых людей, и смягчение наказания за практику с глубокими религиозными корнями в преимущественно мормонском штате", - пишут в издании.

Так, законопроект, который рассматривает преступление множественного брака как простое нарушение, теперь рассмотрят в Палате представителей штата Юта, где он может столкнуться с большим сопротивлением, как прогнозируют в США.

Согласно действующему законодательству, многоженство, в котором обычно участвует мужчина, сожительствующий и претендующий на брак более чем с одной женой, классифицируется как тяжкое преступление третьей степени, наказуемое тюремным заключением на срок до пяти лет.

Если законопроект примут, наказание за многоженство будет ограничено штрафами до 750 долларов и общественными работами.

Тем не менее, мошенническое двоеженство, когда человек получает лицензии на вступление в брак с несколькими супругами без их ведома или стремится вступить в брак с несовершеннолетним без его ведома, остается уголовным преступлением.

На данный момент попытки заключить несколько официальных браков по-прежнему