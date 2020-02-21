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В США назначили прокурора по делам Украины

В США назначили прокурора по делам Украины
04:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Минюст: Ричард Донохью будет координировать текущие дела Украины.

Руководство Министерства юстиции США назначило прокурора из Нью-Йорка Ричарда Донохью куратором дел, касающихся Украины.

Об этом сообщает в четверг американский телеканал CNN со ссылкой на официальное письмо, полученное Юридическим комитетом Палаты представителей США.

"Ричард Донохью, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, будет координировать текущие дела, а также оценивать, изучать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие новых расследований или расширение существующих", - приводит телеканал содержание письма.

Документ был подписан заместителем генерального прокурора для руководящего состава Министерства юстиции США еще в прошлом месяце, однако о нем стало известно только сейчас, когда его текст был направлен для ознакомления в профильные комитеты Конгресса США.

В документе не уточняется, какие дела, связанные с Украиной, будет курировать Донохью. Однако при этом упоминается дело Руди Джулиани, который был личным адвокатом президента Трампа и играл ведущую роль в процессе импичмента главы Белого дома.

В соответствии с новой политикой, любое новое дело, касающееся украинского вопроса, отныне должно быть направлено в кабинет Донохью "для расследования и соответствующего обращения", отмечается в посте.

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США, Прокурор, Ричард Донохью.
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