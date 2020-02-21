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Хакеры взломали агенство по кибербезопасности США

Хакеры взломали агенство по кибербезопасности США
14:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Пентагоне подтвердили факт кибератаки на Белый дом.

Агентство оборонных информационных систем (DISA), отвечающее за безопасность коммуникаций Белого дома, стало жертвой кибератаки.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на министерство обороны США.

"Министерство обороны США подтвердило, что компьютерные системы, контролируемые Агентством оборонных информационных систем (DISA), были взломаны, в результате чего были раскрыты личные данные около 200 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, DISA отвечает за военную кибербезопасность и создает сети связи в зонах боевых действий. Также Агентство контролирует военные коммуникации, включая линии связи президента США Дональда Трампа.

В DISA работают восемь тысяч военных и гражданских служащих, которые оперируют личными данными сотен тысяч пользователей.

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Представитель Минобороны заявил, что на данный момент неизвестно, кто причастен к нападению, но вероятность угрозы сохраняется.

Утечка данных произошла летом 2019 года, однако только в этом месяце вероятным жертвам кибератаки стали рассылать письма. В то же время агентство утверждает, что меры для устранения последствий взлома и предотвращения дальнейших атак стали принимать, как только были обнаружены нарушения в компьютерной системе.

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Пентагон, Белый дом, Кибератака, DISA.
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