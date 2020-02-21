РосСМИ распространяют фейки о коронавирусе: Пентагон следит за ситуацией

Новости мира:В Пентагоне следят за распространением "информэпидемии" в российских СМИ.

Министерство обороны США провело масштабную работу по отслеживанию российской кампании дезинформации в социальных сетях о ситуации с распространением нового коронавируса COVID19.

Об этом сообщило со ссылкой на официальный документ американское издание Newsweek.

"Органы военного планирования активно отслеживают кампанию дезинформации, которая распространяется через электронные аккаунты, которые использует или с которыми связано российское правительство", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что в период между 28 января и 3 февраля хэштег "коронавирус" был наиболее используемым на российских Twitter-страницах.

Информация о кампании вокруг коронавируса в социальных медиа вызвала беспокойство среди чиновников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они даже заявили, что прилагают усилия, чтобы уменьшить "информэпидемию". Подобные кампании, хотя и не редкость, являются настоящей преградой для эффективного реагирования.

В то же время, документ, полученный от Пентагона, свидетельствует, что оборонное ведомство США также отслеживает и анализирует полученную информацию из социальных медиа в течение последнего года. Причиной этого стало беспокойство Киберкомандования США о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года. Но эти усилия помогли также выявить попытки РФ распространить дезинформацию на тему коронавируса.

Основными источниками искаженной и ложной информации оказались, в частности, Twitter-страницы таких российских медиа, как Sputnik, RT (ранее известный как Russia Today), телеканала российской Минобороны "Звезда". Они распространяли фейки на русском, английском, испанском, французском, немецком и турецком языках.

По данным мониторинга, вспышка коронавируса упоминалась в указанный период 567 раз, в то время хэштег #CoronavirusChino" использовался 91 раз. Другими популярными хэштегом были #Brexit" (151 раз), #Russia (116 раз), #Trump и "Китай" - оба по 70 раз.

Причем больше всего предпочтений и распространений по коронавирусу собрали аккаунт RT на испанском языке (232,7 тыс. лайков и 113,3 тыс. ретвитов), турецкоязычная страница Sputnik (134,3 тыс. лайков и 19 тыс. ретвитов) и англоязычный канал RT (75 тыс. лайков и 39,9 тыс.ретвитов).