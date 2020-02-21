Скачать
Пятница, 21.02.2020
Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)
Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу

РосСМИ распространяют фейки о коронавирусе: Пентагон следит за ситуацией

РосСМИ распространяют фейки о коронавирусе: Пентагон следит за ситуацией
19:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Пентагоне следят за распространением "информэпидемии" в российских СМИ.

Министерство обороны США провело масштабную работу по отслеживанию российской кампании дезинформации в социальных сетях о ситуации с распространением нового коронавируса COVID19.

Об этом сообщило со ссылкой на официальный документ американское издание Newsweek.

"Органы военного планирования активно отслеживают кампанию дезинформации, которая распространяется через электронные аккаунты, которые использует или с которыми связано российское правительство", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что в период между 28 января и 3 февраля хэштег "коронавирус" был наиболее используемым на российских Twitter-страницах.

Информация о кампании вокруг коронавируса в социальных медиа вызвала беспокойство среди чиновников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они даже заявили, что прилагают усилия, чтобы уменьшить "информэпидемию". Подобные кампании, хотя и не редкость, являются настоящей преградой для эффективного реагирования.

Глава поселкового совета Новых Санжар: Люди хотели сжечь санаторий

В то же время, документ, полученный от Пентагона, свидетельствует, что оборонное ведомство США также отслеживает и анализирует полученную информацию из социальных медиа в течение последнего года. Причиной этого стало беспокойство Киберкомандования США о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года. Но эти усилия помогли также выявить попытки РФ распространить дезинформацию на тему коронавируса.

Основными источниками искаженной и ложной информации оказались, в частности, Twitter-страницы таких российских медиа, как Sputnik, RT (ранее известный как Russia Today), телеканала российской Минобороны "Звезда". Они распространяли фейки на русском, английском, испанском, французском, немецком и турецком языках.

"Путин опасней коронавируса": Порошенко призывает власть "не молчать"

По данным мониторинга, вспышка коронавируса упоминалась в указанный период 567 раз, в то время хэштег #CoronavirusChino" использовался 91 раз. Другими популярными хэштегом были #Brexit" (151 раз), #Russia (116 раз), #Trump и "Китай" - оба по 70 раз.

Причем больше всего предпочтений и распространений по коронавирусу собрали аккаунт RT на испанском языке (232,7 тыс. лайков и 113,3 тыс. ретвитов), турецкоязычная страница Sputnik (134,3 тыс. лайков и 19 тыс. ретвитов) и англоязычный канал RT (75 тыс. лайков и 39,9 тыс.ретвитов).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Пентагон, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
03 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
04 Маникюр 2020: весенние тренды нейл-арта (Фото)
05 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы
День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы
Яценюк - Путину: Мы - не &quot;единый народ&quot;
Яценюк - Путину: Мы - не "единый народ"
Новый кнопкодав: В Раде еще один нардеп погорел на &quot;не личном&quot; голосовании
В Раде еще один нардеп погорел на "не личном" голосовании
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь