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Смертельный вирус: В США нападают на людей азиатской внешности

Смертельный вирус: В США нападают на людей азиатской внешности
01:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США жители начали проявлять агрессию против людей азиатской внешности из-за коронавируса.

Нападения и агрессия против людей азиатской внешности, особенно если они носят медицинские маски, становятся нередкими в разных городах США за страха перед распространением коронавируса COVID19.

Об этом говорится в журналистском исследовании центрального американского телеканала CNN.

"Процветающая неосведомленность и дезинформация о новом коронавирусе привели к расистским и ксенофобским нападениям на американцев или иностранцев в США азиатского происхождения", - говорится в материале.

При этом приводятся конкретные случаи, когда люди проявляют агрессию в метро, на улице и в других местах в разных регионах США. "В Нью-Йорке мужчина напал на женщину, которая носила маску для лица, называя ее "больной... (с использованием нецензурного слова - ред.). В метро Лос-Анджелеса мужчина выкрикивал, что китайцы - это грязные люди, и подчеркивал, что "всевозможные заболевания, которые появлялись когда-либо, происходили из Китая", - отмечается в сообщении.

И таких случаев происходит немало в разных местах Соединенных Штатов.

Кроме того, людям восточной внешности отказывают в заселении в отелях, о чем было сообщено, например несколько раз из штата Индиана. Резко (на 70% -80%) упала посещаемость китайских ресторанов, что заметно сказывается на местном бизнесе.

"Неправильное восприятие обществом информации о коронавирусе рискует разжечь расизм и ксенофобию", - отмечает телеканал. При этом, подобная ситуация происходит и в других странах.

В Соединенных Штатах первые 15 больных новой формой вируса были обнаружены в январе. Все эти люди вернулись в США из города Ухань. Однако до сих пор ни один из диагностированных пациентов не погиб. В то же время, несмотря на стремительное распространение новой формы вируса в мире, в процентном отношении эта болезнь на самом деле унесла меньше жизней, чем грипп, подчеркивается в исследовании.

По данным на утро пятницы, количество лиц, умерших от коронавируса COVID-19, выросло до 2247. Количество зараженных в Китае достигло 75 245 человек. Всего же в мире - 76 498 человек.

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Китай, США, Вирус, Коронавирус.
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