Американская разведка имеет данные о намерении РФ помочь Сандерсу на выборах

Новости мира:Берни Сандерс: Русские хотят подорвать американскую демократию.

Один из фаворитов президентской гонки в США, сенатор-демократ Берни Сандерс признал, что разведка проинформировала его о попытках России помочь ему в гонке.

Об этом сообщает The Washington Post, правда, не уточняя, каким именно образом россияне пытаются поддержать Сандерса.

"Откровенно, мне безразлично, кого хочет видеть Путин президентом. Мое послание Путину является четким: оставайтесь вне американских выборов. На посту президента я обеспечу, чтобы так и было", - прокомментировал эту информацию Сандерс.

Он добавил, что не считает Путина хорошим другом - "в отличие от Дональда Трампа".

"Путин является бандитом-автократом, который стремится уничтожить демократию и подавить инакомыслие в России", - отметил сенатор-демократ.

Сандерс также выразил убеждение, что "русские хотят подорвать американскую демократию" путем раскола общества в США.

"В отличие от президента Трампа, я решительно настроен против их усилий, а также усилий любого другого иностранного государства, стремящегося вмешаться в наши выборы", - заявил политик.

Как сообщалось, СМИ обнародовали данные американской разведки о намерениях россиян поддержать Трампа путем нового вмешательства в выборы. В свою очередь глава Белого дома обвинил демократов в распространении дезинформации.