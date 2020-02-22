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Американская разведка имеет данные о намерении РФ помочь Сандерсу на выборах

Американская разведка имеет данные о намерении РФ помочь Сандерсу на выборах
06:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Берни Сандерс: Русские хотят подорвать американскую демократию.

Один из фаворитов президентской гонки в США, сенатор-демократ Берни Сандерс признал, что разведка проинформировала его о попытках России помочь ему в гонке.

Об этом сообщает The Washington Post, правда, не уточняя, каким именно образом россияне пытаются поддержать Сандерса.

"Откровенно, мне безразлично, кого хочет видеть Путин президентом. Мое послание Путину является четким: оставайтесь вне американских выборов. На посту президента я обеспечу, чтобы так и было", - прокомментировал эту информацию Сандерс.

Он добавил, что не считает Путина хорошим другом - "в отличие от Дональда Трампа".

"Путин является бандитом-автократом, который стремится уничтожить демократию и подавить инакомыслие в России", - отметил сенатор-демократ.

Сандерс также выразил убеждение, что "русские хотят подорвать американскую демократию" путем раскола общества в США.

"В отличие от президента Трампа, я решительно настроен против их усилий, а также усилий любого другого иностранного государства, стремящегося вмешаться в наши выборы", - заявил политик.

Как сообщалось, СМИ обнародовали данные американской разведки о намерениях россиян поддержать Трампа путем нового вмешательства в выборы. В свою очередь глава Белого дома обвинил демократов в распространении дезинформации.

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США, Выборы, РФ, Кандидат, Берни Сандерс.
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