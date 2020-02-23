Трамп: Талибы устали воевать

Новости мира:Талибы устали воевать и хотят подписать соглашение с США, считает Трамп.

В афганском движении "Талибан" искренне хотят заключить соглашение, которое позволит прекратить конфликт с США, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Мы находимся там (в Афганистане - ред.) 19 лет. Мы считаем, что они хотят заключить сделку. И мы тоже этого хотим. Я думаю, что все получится", - приводят его слова американские СМИ.

"Они (талибы - ред.) устали воевать", - считает Трамп.

Ранее на этой неделе госдеп США сообщил, что соглашение США с талибами, как ожидается, будет подписано 29 февраля. В движении "Талибан" подтвердили эту информацию.