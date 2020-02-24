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Трамп: Я бы хотел, чтобы Украина и РФ пришли к согласию

Трамп: Я бы хотел, чтобы Украина и РФ пришли к согласию
00:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Трамп желает примирения между Украиной и Россией.

Президент США Дональд Трамп перед вылетом в Индию заявил, что если бы Россия и Украина нашли "общий язык", то это было "замечательно для всего мира". Об этом сообщает ABC.

В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американского президента спросили о перспективах российско-украинских отношений.

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп перед вылетом в Индию. Его слова приводит преспул Белого дома.

В конце сентября прошлого года глава государства заявил, что Украина и Россия за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях. В начале сентября он поздравил Москву и Киев с обменом удерживаемыми лицами и выразил надежду на то, что это станет первым гигантским шагом к миру.

Как сообщалось ранее в УНН, Трамп будет блокировать издание книги Болтона, в которой затронута тема Украины.

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Украина, Россия, РФ, Дональд Трамп.
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