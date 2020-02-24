Экс-послы: что означал визит Помпео в Киев

Новости мира:Бывшие послы о визите Помпео в Киев: Это не личный знак президента Трампа, а государства США, что Украина важна.

Бывшие послы США в Украине Джон Хербст и Стивен Пайфер рассказали, что, по их мнению, означает недавний визит американского госсекретаря Майка Помпео в Киев.

Об этом сообщает "Новое время".

По мнению Хербста, визит Помпео стоит расценивать как хороший знак.

"Это не личный знак президента Трампа, а скорее государства США, что Украина очень важна. Хотя он объясняет и некоторые изменения во взглядах Трампа в отношении Украины.Госсекретарь Помпео должен был посетить Украину еще в конце прошлого года, но Трамп отменил этот визит. Сейчас его позиция очень изменилась. И все-таки большую роль в этом визите играет позиция самого Помпео и позиция Государственного департамента США, и это хороший знак", - считает он.

В свою очередь Пайфер отметил, что визит госсекретаря США может ускорить решение сразу нескольких вопросов в отношениях между странами, в том числе назначение нового посла.

"Им может стать Стивен Биган, нынешний заместитель госсекретаря. Он влиятельный и весьма осведомлен об этой части мира. Он также серьезно вовлечен в американо-украинские отношения, и именно он занимается подготовкой предстоящего визита президента Зеленского в Белый дом", - пояснил дипломат.

Напоминаем, бывший спецпредставитель США в делах Украины Курт Волкер рассказал, что советовал назначить на эту должность после себя заместителя американского Госсекретаря Стива Бигана.