"Намасте": Трампа в Индии встретили песнями и танцами (Видео)

Президент США Дональд Трамп прибыл в Индию с первым официальным визитом и уже побывал в Тадж-Махале. Об этом сообщает ВВС. "Президент США Дональд Трамп посетил исторический Тадж-Махал в городе Агре на севере Индии", - говорится в сообщении. Это вторая остановка Трампа в ходе его 36-часовой поездки и в то же время первый его официальный визит в Индию. Самолет президента США приземлился сегодня в штате Гуджарат, где его приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. После этого глава Белого дома выступил перед публикой на крикетном стадионе Мотера в городе Ахмадабад. "Индия всегда будет занимать особое место в наших сердцах", - отметил Трамп. Во вторник лидеры обеих стран проведут дипломатические переговоры, которые, как ожидается, буду способствовать углублению связей между Индией и США.