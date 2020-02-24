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"Последствия будут": в Белом доме назвали коронавирус "реальной угрозой"

"Последствия будут": в Белом доме назвали коронавирус "реальной угрозой"
21:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Белом доме ожидают, что американская экономика не избежит последствий коронавируса.

В Белом доме ожидают негативных последствий для экономики США из-за массового распространения коронавируса новой формы в Китае и остановки производства в этой стране.

Об этом заявил в понедельник и. о. директора экономического совета Белого дома Томас Филипсон во время выступления на конференции для бизнеса США.

"Коронавирус, по моему мнению - это, очевидно, реальная угроза. Мы пока не знаем (какими могут быть последствия - ред.), но мы пока ждем", - заявил высокопоставленный представитель администрации Белого дома.

По его словам, это не значит, что Соединенным Штатам удастся избежать негативных последствий от остановки производства в Китае. "Они будут", - подчеркнул Филипсон.

Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел

На прошлой неделе впервые конкретные прогнозы относительно влияния коронавируса в глобальную экономику обнародовал МВФ. Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, в частности, отметила, что в лучшем случае, если распространение болезни удастся быстро ограничить, мировая экономика потеряет 0,1% от прогнозируемого роста.

Как сообщалось, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 619 - летальные. Выздоровели уже 25 360 человек.

Одним рейсом не вывезти: сколько украинцев в охваченной коронавирусом Италии

За пределами Китая обнаружено 2 098 случаев.

В Украине ни один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 не зафиксирован.

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Белый дом, Коронавирус, Томас Филипсон.
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