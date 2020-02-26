Врач Трампа рассказал, как пытался приучить его к спорту и здоровой пище

Новости мира:По словам экс-врача Белого дома Ронни Джексона изменить образ жизни президента Дональда Трампа оказалось почти невозможным.

Бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал The New York Times, что ему не удалось реализовать запланированные им изменения образа жизни президента Дональда Трампа, а именно изменить его диету и приучить к регулярным физическим упражнениям, сообщает в среду, 26 февраля, Голос Америки.

Как рассказал Джексон, лидеру Штатов хотели изменить диету и приучить к регулярным занятиям спортом. Однако идея с физическими упражнениями закончилась провалом. В то же время в рацион президента удалось добавить цветную капусту и картофельное пюре. По словам экс-врача, Трампу также ограничивали доступ к мороженому. "Но мы работали над его диетой", –говорит Джексон.

Известно, отмечает "Голос Америки", что президент США любит фаст-фуд. Он играет в гольф, но не посещает спортивный зал. Ранее сообщалось, что Трамп считает, что человеческое тело имеет ограниченный ресурс, поэтому тратить его на физические упражнения нецелесообразно.

В то же время глава Белого дома вообще не употребляет алкоголь.