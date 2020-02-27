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Четверг, 27.02.2020
Демократы США предложили выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 млрд
Демократы США предложили выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 млрд
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Демократы США предложили выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 млрд

Демократы США предложили выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 млрд
00:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенаторы США предлагают выделить $8,5 миллиарда на борьбу с коронавирусом.

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер предлагает выделить $8,5 млрд на борьбу с коронавирусом - эта сумма значительно превышает предложение Белого дома, которое демократы раскритиковали накануне.

С соответствующим заявлением Шумер выступил в среду.

"Это предложение обеспечит необходимые ресурсы для глобальной борьбы с коронавирусом. Американцы должны знать, что их правительство готово овладеть ситуацией, прежде чем коронавирус распространится на наши общины", - подчеркнул законодатель.

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Предложение Шумера предусматривает выделение $1,5 млрд на работу центров контроля и профилактики заболеваний, $3 млрд - Фонду чрезвычайных ситуаций общественного здоровья и социальных служб, а также $2 млрд на возмещение местным властям расходов на борьбу с коронавирусом. Кроме того, инициатива демократов предусматривает $1 млрд на разработку вакцины в Национальном институте здравоохранения и еще $1 млрд - на резервный фонд для чрезвычайных ситуаций при Агентстве США по международному развитию.

Инициатива демократов, которую предстоит рассмотреть Сенату, более чем втрое превышает предложение Белого дома, который хочет выделить на борьбу с коронавирусом $2,5 млрд.

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Как сообщалось ранее, эта инициатива администрации Трампа встретила сопротивление со стороны Демократической партии в Конгрессе, поскольку требовала привлечения средств из других фондов, в том числе из фонда финансирования борьбы с вирусом Эбола.

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Эпидемия, Коронавирус, Чак Шумер.
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