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Очередная стрельба в США: СМИ сообщают о семи жертвах

Очередная стрельба в США: СМИ сообщают о семи жертвах
02:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Не менее семи человек погибли при стрельбе на пивоваренном заводе в США.

В результате стрельбы на пивоваренном заводе Molson Coors в городе Милуоки одноименного американского штата погибли семь человек, включая мужчину, открывшего огонь, сообщают местные СМИ.

По данным, которые СМИ получили от работников предприятия по электронной почте, стрелок находился на втором этаже лестничной клетки одного из зданий завода.

Местная полиция пока не подтвердила наличие жертв, отметив в своем твиттере, что ситуация находится в активной стадии", не предоставив другой информации.

В Днепре на остановке произошла стрельба, есть пострадавшие

По сообщениям СМИ, полицейские не пропускаю автомашины близко к территории завода, рекомендуя его объезжать.

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Милуоки, Стрельба, Molson Coors.
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