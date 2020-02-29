США вводят исключения в санкциях против Ирана в связи с коронавирусом

Новости мира:США вводят значительные исключения из санкций против Ирана.

США внедряют ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса Covid-19 в этой стране.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут тесно взаимодействовать со странами Ближнего Востока, чтобы помочь преодолеть этот вызов.

"США призывают Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения", - заявил глава американской дипломатии.

Он отметил, что поддержка иранского народа останется среди приоритетов США.

Напоминаем, количество погибших от коронавируса в Иране увеличилось до 34 человек, еще у 338 человек обнаружена инфекция.

По состоянию на 28 февраля в мире зарегистрировано 83 399 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2858 летальных. Выздоровели уже 36659 человек.