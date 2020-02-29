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Китайский эсминец "атаковал" лазером военный самолет США

Китайский эсминец "атаковал" лазером военный самолет США
00:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Военный корабль КНР "ослепил" лазером пилота наблюдательного самолета ВМС США.

Китайский военный корабль применил лазер боевого назначения для ослепления наблюдательного самолета ВМС США, который находился над Тихим океаном.

Инцидент произошел на прошлой неделе, однако о нем стало известно только сейчас, сообщил в пятницу телеканал CNN.

"ВМС США официально заявили, что на прошлой неделе китайский военный корабль обстрелял лазером военного назначения наблюдательный самолет американских ВМС P-8, когда тот пролетал над Тихим океаном", - отмечается в сообщении.

При этом военно-морское командование США назвало "опасными и непрофессиональными" действия китайской стороны.

"Лазеры боевого назначения могут потенциально нанести серьезный вред экипажу и мореплавателям, а также системам судов и самолетов", - заявили в военном ведомстве США.

Лазерные установки военного назначения, которые иногда называют "ослепляющими", излучают мощный луч на большие расстояния для временного выведения из строя приборов наблюдения, а также пилотов и членов экипажей.

В Пентагоне уже заявили, что официальный Вашингтон готовит дипломатический демарш.

Тем временем, бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил свою оценку действиям китайских военных.

"Применение Китаем лазера военного назначения по самолету ВМС США является враждебным и абсолютно неприемлемым шагом. Южно-Китайское море – это не какая-то там новая провинция Китая. США должны и впредь использовать свободу судоходства для сдерживания Китая", - подчеркнул ексрадник президента Трампа.

Напомним: инцидент произошел в условиях постоянной напряженности между Китаем и США.

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Китай, США, Самолет, Лазер.
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