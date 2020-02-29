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Помпео будет присутствовать на подписании соглашения с талибами

Помпео будет присутствовать на подписании соглашения с талибами
05:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп сообщил, что Майк Помпео будет присутствовать на подписании мирного соглашения с "Талибаном".

Госсекретарь США Майк Помпео будет присутствовать в субботу на подписании в Дохе мирного соглашения между Вашингтоном и афганским движением "Талибан", заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Скоро в соответствии с моим распоряжением госсекретарь Майк Помпео будет присутствовать на подписании соглашения с представителями талибов, в то время как глава Пентагона Марк Эспер опубликует совместное заявление с правительством Афганистана", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Трампа.

"Если талибы и Афганские власти будут выполнять обязательства, которые они берут на себя, то у нас будет отличная возможность завершить войну в Афганистане и вернуть американских военных домой", - добавил президент США.

Он напомнил, что начало окончательного вывода сил из Афганистана было одним из его предвыборных общений в 2016 году.

Президент отметил важность того, чтобы в Афганистане эффективно вели борьбу против ИГ, "Аль-Каиды" и других подобных группировок.

"Мы призываем афганский народ воспользоваться появившейся возможностью для мира и нового будущего их страны", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что в субботу в Дохе запланировано подписание соглашение между США и талибами. Затем, согласно плану Вашингтона, талибы и Кабул должны приступить к межафганским переговорам, которые в случае успеха положат конец вооруженному конфликту.

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Талибан, Дональд Трамп, Майк Помпео.
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