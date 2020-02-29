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Смертельный коронавирус: 38% американцев боятся пить пиво Corona

Смертельный коронавирус: 38% американцев боятся пить пиво Corona
23:39 Сб, 29 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Почти 40% американцев перестали пить пиво Corona из-за коронавируса.

Эпидемия коронавируса отвернула более трети американцев среди тех, кто пьют пиво, от мексиканской марки Corona.

Об этом говорится в исследовании компании 5W Public Relations.

"Компания 5W Public Relations осуществила опрос по телефону 737 американских потребителей пива старше 21 года в течение 25 и 26 февраля 2020 года относительно их мнений о популярной мексиканской марке Corona и последствиях смертельного коронавируса, который распространяется по всему миру", - говорится в сообщении.

Согласно результатам, 38% респондентов из тех, которые пьют пиво, ни при каких обстоятельствах не готовы покупать пиво Corona, имея информацию о распространении коронавируса. В то же время только 4% из тех, кто обычно пьет Corona, заявили об отказе от бренда в свете последних событий.

16% любителей пива, признались, что их удивило предположение о возможной "связи" пива марки Corona и коронавируса.

В то же время отмечается, что в последние недели в американском сегменте интернета наблюдается последовательное увеличение запросов в поиске вроде "вирус коронапива" и "пивной коронавирус" и др.

Напоминаем, по состоянию на 29 февраля в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.

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США, Пиво, Вирус, Коронавирус.
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