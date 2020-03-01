Трамп лично встретится с лидерами Талибана

Новости мира:Дональд Трамп хочет в ближайшее время лично встретиться с лидерами Талибана.

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время лично встретиться с лидерами Талибана.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"Я лично встречусь с лидерами Талибана в не слишком отдаленном будущем", — сказал Трамп.

Он отметил, что США вернут войска в Афганистан, если мирное соглашение с движением "Талибан" не реализуется.

Напоминаем, Соединенные Штаты Америки и исламистская группировка "Талибан" 29 февраля подписали мирное соглашение, призванное положить конец 18-летней войне в Афганистане.

Соединенные Штаты Америки намерены в течение 14 месяцев осуществить полный вывод американских военных из Афганистана.

Сейчас там дислоцируются около 14 тысяч американских военнослужащих. Большинство из них занимаются подготовкой и консультированием афганских военных.