Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Вселенский Патриарх Варфоломей благословил украинцев
Вселенский Патриарх Варфоломей благословил украинцев
Трамп лично встретится с лидерами Талибана
Трамп лично встретится с лидерами Талибана
Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ
Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ
Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза
Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза

Трамп лично встретится с лидерами Талибана

Трамп лично встретится с лидерами Талибана
00:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп хочет в ближайшее время лично встретиться с лидерами Талибана.

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время лично встретиться с лидерами Талибана.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"Я лично встречусь с лидерами Талибана в не слишком отдаленном будущем", — сказал Трамп.

Он отметил, что США вернут войска в Афганистан, если мирное соглашение с движением "Талибан" не реализуется.

Напоминаем, Соединенные Штаты Америки и исламистская группировка "Талибан" 29 февраля подписали мирное соглашение, призванное положить конец 18-летней войне в Афганистане.

Соединенные Штаты Америки намерены в течение 14 месяцев осуществить полный вывод американских военных из Афганистана.

Сейчас там дислоцируются около 14 тысяч американских военнослужащих. Большинство из них занимаются подготовкой и консультированием афганских военных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Талибан, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
02 Первая леди Украины отказалась от натурального меха
03 Глава УГКЦ сделал необычный подарок Папе Римскому (Фото)
04 Внеочередное заседание Рады: повестка дня
05 Дьявол с востока: лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На въезде в Мариуполь задержали двух боевиков ДНР
На въезде в Мариуполь задержали двух боевиков ДНР
СМИ: Коронавирус добрался до Эквадора
СМИ: Коронавирус добрался до Эквадора
В Одессе квартирный вор открыл стрельбу в подъезде многоэтажки
В Одессе квартирный вор открыл стрельбу в подъезде многоэтажки
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь