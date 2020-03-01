Главный конкурент Трампа обскакал его на праймериз в Южной Каролине

Новости мира:Джо Байден лидирует на первичном голосовании демократов в штат США на побережье Атлантики.

Бывший вицепрезидент США Джо Байден победил в первичном голосовании в Южной Каролине за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.

Об этом сообщает AP.

"Джо Байден одержал решительную победу на праймериз Демократов в Южной Каролине благодаря сильной поддержке афроамериканцев. Победа была настолько уверенной, что может склонить других умеренных кандидатов к прекращению участия в избирательных гонках и ослабить рост его прогрессивного соперника Берни Сандерса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второе место на праймериз занял Берни Сандерс, но его разрыв с лидером был значительным.

"Этот проигрыш дал мгновенное облегчение встревоженным демократам, которые опасались, что демократический социалист завершит февраль с четырьмя победами подряд, что затруднило бы для других обогнать его", - отмечает издание.

Агентство добавляет, что Байден получил 60% голосов афроамериканцев в Южной Каролине. Он также получил хорошую поддержку старших избирателей, женщин, умеренных консерваторов и религиозных людей. За Сандерса проголосовало всего 15% афроамериканцев.