Зимний шторм: на Великих озерах непогода сковала дома льдом (Видео)

Дома, расположенные на берегу озера Эри, одного из Великих Озер, из-за сильного ветра и водяных брызг оказались закованы в толстые ледяные панцири из сосулек. Ряд зданий в районе Гувер-Бич в Гамбурге, штат Нью-Йорк, в пятницу, 28 февраля, покрылся льдом толщиной до 90 см, сообщает AccuWeather. Сотрудница местной метеорологической станции сняла видео, которое демонстрирует массивные накопления льда. Столкновение области низкого давления с атмосферным возмущением на верхнем уровне вызвало снежную бурю с сильным ветром и создало впечатляющие ледяные панцири на фасадах домов, обращенных к озеру. Возрастающее давление вызвало сильный ветер и высокие волны. Над озером шел снегопад, налипание мокрого снега, на которое попадали брызги от волн, стало причиной значительного обледенения домов на побережье Гувер-Бич. Ближайшая метеостанция в Уотертауне зафиксировала порывы ветра 96 км/ч. Похожие случаи обледенения домов на побережье Великих Озер наблюдались ранее. В 2019 году штормовой ветер вызвал на озере Онтарио "ледяное цунами", которое обрушилось на прибрежные дома в поселке Пуласки, штат Нью-Йорк.