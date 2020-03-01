Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
День в ООС: погиб украинский военнослужащий, шестеро раненых
День в ООС: погиб украинский военнослужащий, шестеро раненых
Манчестер Юнайтед потерял очки на "Гудисон Парк"
Манчестер Юнайтед потерял очки на "Гудисон Парк"
"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате
"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате

Трамп о размещении Patriot в Турции: Мы провели много разговоров с Эрдоганом

Трамп о размещении Patriot в Турции: Мы провели много разговоров с Эрдоганом
18:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Трамп говорит, что обсуждает с Эрдоганом тему ЗРК Patriot.

Вашингтон и Анкара обсуждают множество вопросов, касающихся Сирии, в том числе и тему зенитных ракетных комплексов Patriot.

Об этом сказал президент США Дональд Трамп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Мы провели много разговоров с президентом Эрдоганом в связи с ситуацией в Сирии. И мы обсуждаем как раз то, о чем вы спрашиваете", - ответил Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он с Реджепом Тайипом Эрдоганом тему Patriot.

Президент Турции на днях заявил, что США не ответили на просьбу Анкары о размещении на границе систем противоракетной обороны Patriot.

СМИ: ВС Турции сбили два военных самолета над Идлибом (Видео)

С тех пор как поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление на востоке Идлиба, российские военные "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкой авиации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Patriot, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
02 Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
03 Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется
04 Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
05 В Украине стартует "Большое строительство"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава дипломатии ЕС об Идлибе: Есть только политическое решение этого кризиса
Боррель об Идлибе: Есть только политическое решение этого кризиса
МВД и Нацгвардия начали новую традицию (Фото)
МВД и Нацгвардия начали новую традицию (Фото)
ПТРК &quot;Javelin&quot; от США получит не только Украина: кто в списке
ПТРК "Javelin" от США получит не только Украина: кто в списке
СМИ: Меган Маркл возвращается в Голливуд
СМИ: Меган Маркл возвращается в Голливуд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь