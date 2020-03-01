Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
Главные события недели: новые 200 гривень, распространение коронавируса и эскалация в Сирии
Главные события недели
"Привоз" Алана Патрика - в обзоре матча Ворскла - Шахтер (Видео)
"Привоз" Алана Патрика - в обзоре матча Ворскла - Шахтер (Видео)
"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате
"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате

США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)

Смотрите фото (3)
США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)
22:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В сети появились изображения мощнейшей американской пушки, которая будет способна стрелять на 1800 километров.

В Сети появилось первое изображение перспективного комплекса Strategic Long Range Cannon (SLRC), который, как предполагается, сможет стрелять реактивными снарядами более чем на 1800 километров.

Об этом сообщает Naked Science.

Изображение артиллерийского комплекса SLRC показали на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США, продемонстрированном на конференции US-UK Modernization Demonstration Event.

Если данные верны, то для нового комплекса частично применили решения, ранее использованные в американской 280-миллиметровой пушке М65. Речь идет о буксируемой пушке ядерной артиллерии США, известной как «Атомная Энни» (какой тип снарядов будет использовать SLRC — не сообщается). Комплекс мог стрелять на дальность примерно 30 километров, его общая масса в походном положении составляла 78 тонн. Всего с 1951 по 1953 год изготовили 20 пушек этого типа.

По словам экспертов, Strategic Long Range Cannon будет использовать активно-реактивный снаряд, оснащенный, по всей вероятности, двухступенчатым реактивным двигателем. Расчет установки SLRC должен составлять восемь человек. В состав батареи, как отмечается, войдут четыре батареи. Ранее стало известно, что один выстрел обойдется налогоплательщикам США не более чем в 400-500 тысяч долларов.

Напомним, начальную скорость активно-реактивным снарядам придают газы, которые образуются от сгорания метательного заряда в каморе орудия. На траектории включается реактивный двигатель, сообщающий дополнительную скорость.

О перспективах самого Strategic Long Range Cannon пока сложно судить. В прошлом году стало известно, что финансировать программу будут с 2020 финансового года, а прототип построят в 2023-м. Дальнейшая судьба проекта напрямую связана с испытаниями прототипа комплекса.

Стоит напомнить, что в последнее время США отказались от двух дорогостоящих военных программ. Недавно сообщили о сворачивании разработки подвижного комплекса с баллистической ракетой средней дальности Mobile Intermediate Range Missile (MIRM).

А до этого ВВС США заявили о закрытии проекта перспективного гиперзвукового оружия воздушного базирования Hypersonic Conventional Strike Weapon: причиной этого военные назвали нехватку средств. Между тем Военно-воздушные силы оставили при себе другой проект гиперзвукового оружия — AGM-183A ARRW.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

США, Пушка, Военные, SLRC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
02 Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
03 Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется
04 Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
05 В Украине стартует "Большое строительство"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Французский депутат обвинила нардепа ОПЗЖ во лжи
Французский депутат обвинила нардепа ОПЗЖ во лжи
В Доминиканской Республике выявлен первый случай коронавируса
В Доминиканской Республике обнаружен коронавирус
США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)
США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)
Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь