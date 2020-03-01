США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)

Новости мира:В сети появились изображения мощнейшей американской пушки, которая будет способна стрелять на 1800 километров.

В Сети появилось первое изображение перспективного комплекса Strategic Long Range Cannon (SLRC), который, как предполагается, сможет стрелять реактивными снарядами более чем на 1800 километров.

Об этом сообщает Naked Science.

Изображение артиллерийского комплекса SLRC показали на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США, продемонстрированном на конференции US-UK Modernization Demonstration Event.

Если данные верны, то для нового комплекса частично применили решения, ранее использованные в американской 280-миллиметровой пушке М65. Речь идет о буксируемой пушке ядерной артиллерии США, известной как «Атомная Энни» (какой тип снарядов будет использовать SLRC — не сообщается). Комплекс мог стрелять на дальность примерно 30 километров, его общая масса в походном положении составляла 78 тонн. Всего с 1951 по 1953 год изготовили 20 пушек этого типа.

По словам экспертов, Strategic Long Range Cannon будет использовать активно-реактивный снаряд, оснащенный, по всей вероятности, двухступенчатым реактивным двигателем. Расчет установки SLRC должен составлять восемь человек. В состав батареи, как отмечается, войдут четыре батареи. Ранее стало известно, что один выстрел обойдется налогоплательщикам США не более чем в 400-500 тысяч долларов.

Напомним, начальную скорость активно-реактивным снарядам придают газы, которые образуются от сгорания метательного заряда в каморе орудия. На траектории включается реактивный двигатель, сообщающий дополнительную скорость.

О перспективах самого Strategic Long Range Cannon пока сложно судить. В прошлом году стало известно, что финансировать программу будут с 2020 финансового года, а прототип построят в 2023-м. Дальнейшая судьба проекта напрямую связана с испытаниями прототипа комплекса.

Стоит напомнить, что в последнее время США отказались от двух дорогостоящих военных программ. Недавно сообщили о сворачивании разработки подвижного комплекса с баллистической ракетой средней дальности Mobile Intermediate Range Missile (MIRM).

А до этого ВВС США заявили о закрытии проекта перспективного гиперзвукового оружия воздушного базирования Hypersonic Conventional Strike Weapon: причиной этого военные назвали нехватку средств. Между тем Военно-воздушные силы оставили при себе другой проект гиперзвукового оружия — AGM-183A ARRW.