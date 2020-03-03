Такое произошло впервые: робот обучился ходьбе без помощи человека (Видео)

Группа специалистов по машинному обучению показала робота, который научился ходить самостоятельно, получив базовые навыки локомоции за три часа. Их исследование под эгидой Google опубликовано на сервере препринтов arXiv, о нем пишет MIT Technology Review. В публикации отмечено, что уже давно есть, к примеру, автомобили с автопилотом, но самостоятельное обучение роботов пока еще находится на уровне едва ли не фантастики. Нынешние алгоритмы обучения по методу проб и ошибок все еще в значительной степени зависят от вмешательства человека. Техники включили устройство на несколько часов и не помогали, оставив его на "волю" исключительно настроек алгоритмов. В итоге четырехногий робот научился ходить вперед-назад и поворачивать влево-вправо без сторонней помощи. По мере обучения он сам вносил коррективы в алгоритмы, причем сначала обучался в виртуальной реальности, чтобы избежать повреждений в реальном мире. Затем устройство включили в "реальной" среде, постепенно усложняя ее и вынуждая аппарат обучиться нескольким маневрам одновременно. Когда он добирался до границы определенной исследователями территории, его алгоритмы "осознавали", где он находится, и включали обратную локомоцию. Вскоре робот научился самостоятельно ходить по нескольким различным поверхностям - ровной и твердой, по матрацу из вспененного материала и по деревянному полу с трещинами. Теперь авторы хотят, чтобы их подопечный научился самостоятельно пересекать неизвестную ему территорию.