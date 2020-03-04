Скачать
Среда, 04.03.2020
Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука
Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука
Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч
Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч
Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
4 марта - приметы и обряды в Архипов день
4 марта - приметы и обряды в Архипов день

Выборы в США: кто лидирует на праймериз в "супервторник"

Выборы в США: кто лидирует на праймериз в "супервторник"
08:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Бывший вице-президент США Джо Байден уже победил в восьми штатах, а его главный соперник Берни Сандерс − в трех.

На праймериз Демократической партии США, проходящих в "супервторник" 3 марта, согласно прогнозам, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе побеждает бывший вице-президент Джо Байден.

Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, по данным нескольких телеканалов, одержал победу в своем родном Вермонте, Колорадо и Техасе, пишет DW.

Кокусы в Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.

Предварительные внутрипартийные голосования в первый вторник марта проходят сразу в 14 штатах: Калифорнии, Юте, Колорадо, Миннесоте, Оклахоме, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Теннеси, Массачусетсе, Северной Каролине, Вирджинии, Мэне, Вермонте. Накануне голосовать за 77- летнего Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и бывший депутат Палаты представителей из Техаса Бето О'Рурк.

Праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле.

10 марта первичные выборы среди демократов пройдут в Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и штате Вашингтон.

Выборы в США: Пит Буттиджич сошел с президентской гонки

Справка. В США кокусы используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий.

Кокусы, наряду с праймериз, являются официальными мероприятиями, на которых определяются кандидаты в президенты США. Праймериз в США - институт выбора партийных кандидатов для участия в основных выборах президента.

В отличие от альтернативного механизма кокусов, праймериз представляют собой прямые тайные выборы, проводимые на уровне штата.

"Супервторник" - вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов в США, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы (праймериз). "Супервторник" является определяющим для многих кандидатов, он также демонстрирует главные шансы на будущее избрания представителем от своей партии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Праймериз, Выборы в США, Кокусы, супервторник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады
03 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
04 Геращенко выиграла суд у Штепы
05 Будьте избирательнее: продукты, которые не следует есть на голодный желудок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: один военный погиб и еще пятеро получили ранения
Ситуация на Донбассе: один военный погиб и еще пять ранены
Выборы в США: кто лидирует на праймериз в &quot;супервторник&quot;
Выборы в США: кто лидирует на праймериз в "супервторник"
Реформа дошкольного образования: Кабмин принял новое постановление
МОН начинает реформу дошкольного образования – что изменится
Новый взгляд: крутые скетчи на популярных персонажей (Фото)
Новый взгляд: крутые скетчи на популярных персонажей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь