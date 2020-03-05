Скачать
Четверг, 05.03.2020
Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
Коронавирус: в Украине будут запрещать массовые мероприятия
Коронавирус: в Украине будут запрещать массовые мероприятия
СМИ: УЕФА хочет создать "Летнюю Лигу чемпионов"
СМИ: УЕФА хочет создать "Летнюю Лигу чемпионов"
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме

У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер

У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
15:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Круизный лайнер стоит на рейде у берегов Калифорнии из-за подозрений на коронавирус

Круизный лайнер Grand Princess застыл на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг американские СМИ.

Опасения появились после того, как из-за этого коронавируса скончался один из пассажиров, совершивший менее чем две недели назад круиз на этом судне.

Американские службы здравоохранения намерены провести медицинскую проверку пассажиров и членов экипажа на борту судна, потому что установили, что некоторые люди могли контактировать с заразившимся человеком. Береговая охрана доставит наборы для взятия проб на судно вертолетом. Затем взятые анализы будут отправлены также вертолетом в лабораторию в Ричмонде в Калифорнии.

В настоящий момент на борту Grand Princess находятся около 2,5 тыс. пассажиров.

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Скончавшийся пассажир - это 71-летний мужчина, который в период с 11 по 21 февраля совершил поездку на круизном лайнере из Сан-Франциско в Мексику. После этого судно отправилось в следующий круиз в Гавайи.

Отмечается, что во второй круиз отправилось 62 пассажира из тех, кто совершал ранее поездку из Сан-Франциско в Мексику. Таким образом, именно эти пассажиры могли контактировать с человеком, скончавшимся из-за коронавируса.

Коронавирус выявлен уже более чем в 80 странах, заболели 95 тыс. человек, умерли 3,2 тыс. Больше всего случаев в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Калифорния, Коронавирус, Grand Princess.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
03 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
04 ТОП 7 опасных веществ из привычного обихода, которые приводят к смерти
05 Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями (Фото)
Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь