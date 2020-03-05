У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер

Новости мира:Круизный лайнер стоит на рейде у берегов Калифорнии из-за подозрений на коронавирус

Круизный лайнер Grand Princess застыл на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг американские СМИ.

Опасения появились после того, как из-за этого коронавируса скончался один из пассажиров, совершивший менее чем две недели назад круиз на этом судне.

Американские службы здравоохранения намерены провести медицинскую проверку пассажиров и членов экипажа на борту судна, потому что установили, что некоторые люди могли контактировать с заразившимся человеком. Береговая охрана доставит наборы для взятия проб на судно вертолетом. Затем взятые анализы будут отправлены также вертолетом в лабораторию в Ричмонде в Калифорнии.

В настоящий момент на борту Grand Princess находятся около 2,5 тыс. пассажиров.

Скончавшийся пассажир - это 71-летний мужчина, который в период с 11 по 21 февраля совершил поездку на круизном лайнере из Сан-Франциско в Мексику. После этого судно отправилось в следующий круиз в Гавайи.

Отмечается, что во второй круиз отправилось 62 пассажира из тех, кто совершал ранее поездку из Сан-Франциско в Мексику. Таким образом, именно эти пассажиры могли контактировать с человеком, скончавшимся из-за коронавируса.

Коронавирус выявлен уже более чем в 80 странах, заболели 95 тыс. человек, умерли 3,2 тыс. Больше всего случаев в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек.