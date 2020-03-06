Сенатор Уоррен решила выйти из президентской гонки в США

Новости мира:Элизабет Уоррен остановила свое участие в президентской гонке в США.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен решила выйти из борьбы за номинацию от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Об этом сообщает ее предвыборный штаб.

"Сегодня я приостановила нашу кампанию в президентской гонке", - заявила она членам своей команды.

Уоррен поблагодарила всех за проделанную работу. "Мы не достигли нашей цели, но то, что мы сделали вместе - то, что вы сделали - имело огромное значение", - подчеркнула она.

Ранее американский миллиардер Майкл Блумберг, который до недавнего времени считался мощным конкурентом среди демократов, также снял свою кандидатуру — в пользу Джо Байдена.