Штаб Трампа подал в суд на CNN "за ложные" сообщения

Новости мира:Штаб Дональда Трампа подал в суд на CNN за публикацию клеветнической информации.

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию "ложных и клеветнических" сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление, передает РБК.

В материале CNN говорится, что штаб Трампа "оценил потенциальные риски и выгоды того, чтобы снова добиваться помощи России в 2020 году, и решил продолжить рассматривать эту возможность".

В свою очередь штаб Трампа утверждает, что в CNN были осведомлены о ложности публикуемой информации, однако распространили материалы с "намеренной целью нанести ущерб предвыборной кампании Трампа, вводя в заблуждение своих собственных читателей". Штаб потребовал опровергнуть информацию, но в телекомпании отказались это делать.

Напоминаем, что избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд против The New York Times.