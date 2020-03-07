США в ООН хотят привлечь Россию к ответственности за оккупацию Крыма

Новости мира:США в ООН призывают мировое сообщество вводить санкции против РФ из-за оккупации Крыма.

Заместитель представителя США в ООН Черит Норман Шале призвала мировое сообщество вводить санкции против России за ее действия в Крыму.

Об этом представитель США сказала во время заседания Совета безопасности ООН 6 марта, передает Радио Свобода.

"США полны решимости привлечь Россию к ответственности за оккупацию Крыма. С 2014 года следующие раунды санкций адресно обращались к тем, кто играл ведущую роль в оккупационном режиме. Также есть санкции в отношении представителей правоохранительных органов, которые применяли пытки к крымскотатарским активистам. Призываем другие страны ввести такие же ограничения", - сказала Черит Норман Шале.

Она также призвала Россию предоставить доступ ООН и ОБСЕ на территорию аннексированного полуострова, чтобы международные миссии могли наблюдать и документировать все, что там происходит.

На этом же заседании Совбеза ООН глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал ввести эмбарго на все виды российских энергоносителей для того, чтобы "заставить Россию вернуть Крым и Донбасс".