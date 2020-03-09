Еще один кандидат от демократов снялся с президентской гонки в пользу Байдена

Новости мира:Камала Харрис снялась с выборов в США в пользу Байдена.

Сенатор из Калифорнии Камала Харрис поддержала бывшего вице-президента США Джо Байдена на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Джо Байден достойно служил нашей стране, мы нуждаемся в нем сейчас, как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь его избранию следующим президентом США", - написала Харрис.

Ранее американский миллиардер Майкл Блумберг, который до недавнего времени считался сильным конкурентом среди демократов, также снял свою кандидатуру в пользу Байдена.

Напоминаем, выборы президента США состоятся 3 ноября.